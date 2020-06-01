В Индии проливные дожди стали причиной смерти 40 человек

В Индии из-за продолжительных и сильных ливней погибли более 40 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Непогода обрушилась на индийский штат Уттар-Прадеш, что находится к юго-востоку от столицы Нью-Дели. Местные власти сообщают 43 жертвах стихии. Ливень сопровождается шквалистым ветром, который срывает крыши с домов.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших и пообещал выдать компенсацию тем, кто потерял родственников.

Метеорологи дают неутешительные прогнозы. По их данным, проливные дожди будут наблюдаться в штате в течение нескольких дней.

Кроме того, в южном штате Керала начался сезон дождей. Ливневые осадки в этой части страны необходимы для хорошего урожая. Из-за отсутствия альтернативного источника орошения сельская Индия сильно зависит от сезона дождей, на который приходится около 75% годовых осадков.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 01.06.20

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