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Понедельник, 8 июня 2020, 12:20 мск

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В Новой Зеландии уже больше двух недель нет ни одного заразившегося коронавирусом нового типа

Новая Зеландия снимает почти все ограничения, связанные с распространением коронавируса нового типа. Как сообщила премьер правительства Хасинда Ардерн на пресс-конференции в понедельник, ситуация обстоит таким образом, что распространение инфекции в городах удалось предотвратить. За послдение 17 дней в Новой Зеландии не было выявлено ни одного положительного текста на Сovid-19. Это позволило открыть школы и возобновить работу всех секторов экономики.

Снимаются также все ограничения на собрания людей и перемещения внутри страны.

Тем не менее, социальное дистанцирование все еще поощряется, кроме того, как отметила Ардерн, международные границы Новой Зеландии останутся закрытыми для нерезидентов, чтобы предотвратить новые вспышки.

Жителям, прибывающим в Новую Зеландию, придется посидеть в карантине две недели.

Веллингтон, Елена Васильева

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