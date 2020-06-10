В Евросоюзе анонсировали сроки открытия границ

Открытие границ в Европейском союзе может начаться с 1 июля. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, до конца недели будет предложен комплексный подход к снятию ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, передает The Brussels Times.

Ранее стало известно, большинство членов ЕС выступили за продление запрета после 15 июня. Тем не менее, ряд государств, среди которых Германия и Австрия, заявили об открытии границ раньше этого срока для жителей соседних стран.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 10.06.20

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