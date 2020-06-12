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Пятница, 12 июня 2020, 10:28 мск

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В Великобритании собираются увеличить налоги для самых богатых

В Великобритании предлагают увеличить налоги для самых богатых: министерство финансов обсуждает этот вопрос с ведущими банками страны.

Из-за увеличившихся в связи с эпидемией коронавируса расходов и сокращения поступлений дефицит бюджета Великобритании может составить £133 млрд, отмечает Reuters. При этом самые богатые не только не сократили свои состояния, но и приумножили их.

Рассматривается несколько вариантов увеличения налогов: например, оплатить пакеты помощи пострадавшим от эпидемии.

Лондон, Игорь Юров

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