В Пекине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

В одном из районов Пекина введено военное положение.

Накануне на одном из крупнейших оптовых рынков города «Синьфади», расположенном в районе Фэнтай зафиксирована вспышка коронавируса: из 517 протестированных торговцев инфекция обнаружена

у 45.

Поэтому городские власти приняли решение ввести в районе режим военного положения.

Пекин, Игорь Юров

Пекин. Другие новости 13.06.20

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