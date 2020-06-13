В Пекине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса

В одном из районов Пекина введено военное положение.
Накануне на одном из крупнейших оптовых рынков города «Синьфади», расположенном в районе Фэнтай зафиксирована вспышка коронавируса: из 517 протестированных торговцев инфекция обнаружена
у 45.
Поэтому городские власти приняли решение ввести в районе режим военного положения.
Пекин, Игорь Юров
Пекин. Другие новости 13.06.20
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