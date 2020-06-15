В Швейцарии пассажир забыл в поезде три килограмма золота

В Швейцарии разыскивают пассажира, который оставил в поезде сумку с золотом. Находка оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Драгоценный металл нашли на участке железной дороги между кантонами Санкт-Галлен и Люцерн еще в октябре прошлого года. Управление железной дороги провело внутреннее расследование, но хозяина ценностей найти не удалось.

Тогда в прессе опубликовали объявление, однако забывчивый пассажир так и не объявился.

Отмечается, что владелец сумки может в течение пяти лет обратиться за пропажей. Власти не уточняют, как именно они определят, что золото принадлежит человеку, который за ним придет.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 15.06.20

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