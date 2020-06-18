Нурсултан Назарбаев перед своим юбилеем заболел Covid-19

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус и находится на самоизоляции. Об этом сообщает его пресс-служба.

«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», – говорится в сообщении. При этом отмечается, что «повода для беспокойства нет», Нурсултан Назарбаев продолжает работу в удаленном режиме.

Отметим, что 6 июля первый президент Казахстана будет отмечать 80-летие.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, ушел в отставку 19 марта 2019 года. При этом он остался главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига после его отставки заняла пост председателя сената казахстанского парламента. 2 мая 2020 года президента Казахстана Касым-Жормат Токаев снял ее с этой должности, поблагодарив «за активную и плодотворную работу». Власти не назвали причину такого решения.

Нурсултан, Наталья Петрова

Нурсултан. Другие новости 18.06.20

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