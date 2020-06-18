Жительница Индии погибла, врезавшись в стеклянную дверь банка

В Индии женщина получила смертельную травму, когда случайно врезалась в стеклянную дверь в отделении банка. Несмотря на оперативность оказанной медицинской помощи, пострадавшая скончалась.

Инцидент произошел в городе Перумбавур, штата Керала, сообщает Daily Mail. 46-летняя Бина Джиджу Пол приехала в отделение банка на скутере. Женщина зашла в здание, но внезапно вспомнила, что оставила ключи в зажигании. Она побежала на улицу и не заметила дверь.

От удара стекло разбилось, один из осколков воткнулся женщине в живот. Посетители и работники банка поспешили на помощь и усадили пострадавшую в кресло.

В течение четырех минут на место происшествия прибыли медики, они доставили женщину в больницу. Однако от полученных травм она скончалась.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 18.06.20

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