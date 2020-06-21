В Великобритании выходец из Ливии напал с ножом на людей в парке

В Великобритании мужчина с ножом напал на людей в городском парке. По последним данным, три человека погибли, трое госпитализированы с ранениями. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в городе Рединг в 60 км к западу от Лондона, сообщает The Telegraph. Около семи вечера, злоумышленник внезапно набросился на группу людей, которые отдыхали в парке Форбери гарденс. Преступник наносил удары в шею и руки и кричал что-то не разборчивое. Затем он скрылся.

В результате погибли три человека. Еще трое в тяжелом состоянии попали в Королевскую больницу графства Беркшир. Они находятся в реанимации.

Сначала в британских СМИ появилась информация, что произошедшее квалифицируется как террористический акт. Однако позже шеф местной полиции опроверг это сообщение. Также нападение не связывают с движением Black Lives Matter.

Подозреваемого вскоре удалось задержать. Им оказался мигрант из Ливии. Расследование обстоятельств инцидента выясняются. Проводится расследование.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.06.20

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