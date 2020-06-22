В Китае восемь школьников утонули, пытаясь спасти друга

В Китае утонули восемь школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Дети пытались спасти тонущего друга. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в деревне муниципалитета Чунцин. Дети играли на плотине реки, где они обычно собирались в летнее время. Один из ребят упал в воду, семеро друзей кинулись ему на помощь.

После того, как родители не дождались своих отпрысков вечером, детей объявили пропавшими без вести. Местные власти развернули поисково-спасательную операцию, которая продолжалась до утра.

В результате были обнаружены тела восьмерых школьников. В настоящее время проводится расследование причин гибели несовершеннолетних.

По оценкам Министерства здравоохранения Китая, ежегодно в стране тонет более 50 тысяч человек. В сельской местности КНР лишь 10% детей умеют плавать.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.06.20

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