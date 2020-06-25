Огромное облако песка идет из Сахары на США

Огромное облако мелкого песка и пыли из пустыни Сахара достигло островов в Карибском море и идет на Соединенные Штаты. В минувшую среду оно уже достигло Флориды.

Качество воздуха в Майами ухудшилось, и чиновники от здравоохранения рекомендовали жителям с проблемами с дыханием оставаться дома.

Власти полуострова предупреждают, что облако может загрязнять воздух во Флориде до следующей недели.

В последние дни на разных островах в Карибском море, таких как Ямайка, Пуэрто-Рико, Гваделупа или Мартиника, небо было темным от пыли. Ожидается, что пыль будет покрывать Кубу до пятницы, усиливая жару и риск развития респираторных заболеваний.

Появление огромного облака – нормальное явление для данного сезона, но в этом году концентрация пыли «намного выше, чем обычно», – рассказал кубинский метеоролог Хосе Рубьера. «Доктор Ольга Майоль из Университета Пуэрто-Рико, острова, сильно пострадавшего от этого облака пыли, считает, что в этом году интенсивность является самой сильной за последние 50 или 60 лет», – отметил он.

Происходящее «вызывает значительное ухудшение качества воздуха», сказал кубинский ученый Эухенио Моджена, добавив, что облако перегружено частицами, чрезвычайно вредными для здоровья человека. «Оно содержит минералы, такие как железо, кальций, фосфор, кремний и ртуть, а также вирусы, бактерии, грибы, патогенные клещи, стафилококки и органические загрязнители», – добавил он.

Вашингтон, Елена Васильева

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