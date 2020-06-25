В Африке нарушившая карантин женщина погибла под тоннами песка

В Кении женщина, которая работала на карьере, несмотря на запрет местных властей, погибла под тоннами песка. Об этом сообщает Daily Nation.

Инцидент произошел в деревне Колондо, округ Хома-Бей. Местная администрация запретила работы на карьере во время карантина. Однако жители продолжили добычу вопреки приказу властей.

21-летняя мать троих детей Синтия Авуор работала вместе с другими женщинами, когда произошло обрушение. Авуор не успела убежать и оказалась заживо погребена под тоннами песка. Другие работники бросились ее откапывать, но когда нашли тело, женщина была мертва.

Местные власти предостерегли других жителей деревни. Кроме пандемии коронавируса, опасность представляет то, что в сезон дождей на карьере часто случаются обвалы, что приводит к гибели работников.

Найроби, Зоя Осколкова

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