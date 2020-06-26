В Индонезии родился ягненок-циклоп

На индонезийской ферме в провинции Западная Ява родился ягненок с одним глазом. Из-за деформации черепа малыш не смог нормально питаться и вскоре умер. Об этом сообщает The Mirror.

Овца родила двух детенышей, один из них был абсолютно здоров, у второго наблюдались отклонения. В частности, у ягненка был только один глаз, расположенный посреди морды.

Местные жители заявили, что животное является порождением дьявола. Однако ветеринары сказали, что кроме врожденных изменений в целом малыш здоров. Предположительно, у ягненка была циклопия – редкий врожденный дефект, из-за которого глаза не развиваются в двух впадинах.

Деформация мордочки не позволяла ягненку нормально принимать пищу и дышать, поэтому он скончался через два дня после рождения.

Владелец фермы обратился в департамент животноводства, чтобы чиновники задокументировали необычный случай.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 26.06.20

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