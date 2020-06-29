Житель Польши сделал лучшее за 40 лет фото НЛО

Житель польской деревни Ястрово уверяет, что сделал лучший снимок неопознанного летающего объекта. Эксперты сомневаются, что на фотографии запечатлен внеземной объект.

Поляк рассказал, что ехал на велосипеде по сельской местности, когда услышал странный шум. Мужчина увидел в небе объект, похожий на летающую тарелку, и сделал несколько фотографий, а затем передал их уфологу, пишет таблоид The Mirror.

Эксперты проанализировали снимки и не нашли следов монтажа или работы в графическом редакторе. Очень похоже на то, что съемка также не была постановочной.

Экс-глава департамента расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филипп Мэнтл отметил, что речь идет о лучших фотографиях НЛО, которые были сделаны в последние 40 лет. На кадрах видно металлический летательный аппарат, который находится на высоте около пятидесяти метров.

«Но что это за объект – сказать довольно сложно. Возможно, это экспериментальная, но вполне земная технология», – заключил Мэнтл.

Варшава, Зоя Осколкова

Варшава. Другие новости 30.06.20

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