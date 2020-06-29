Мировые корпорации объявили бойкот Facebook

Крупные американские корпорации отказываются от размещения рекламы в Facebook. К бойкоту призвали правозащитные организации. Активисты считают, что администрация социальной сети принимает недостаточно усилий для борьбы с враждебными высказываниями и дезинформацией.

От размещения рекламных сообщений в Facebook отказался гигант Unilever, который в прошлом году потратил на эти цели 42,3 млн долларов, пишет The Wall Street Journal. Более того, компания не будет рекламировать свои товары в Twitter и Instagram.

К бойкоту присоединились Verizon Communications, Coca-Cola, Diageo и Starbucks. «В мире нет места расизму, и в соцсетях нет места расизму», – заявил глава Coca-Cola Джеймс Куинси.

О том, что Facebook не фильтрует сообщения, разжигающие ненависть и вражду, сообщили правозащитные организации Anti-Defamation League и NAACP. В свою очередь администрация соцсети заявила, что политические высказывания не должны проходить проверку и удаляться с платформы. Читатели имеют право на получение всех сообщений политических лидеров, без их фильтрации. Впрочем, основатель Facebook Марк Цукерберг все же анонсировал принятие других мер для борьбы с оказанием давления на избирателей и оскорблением меньшинств.

На фоне бойкота акции Facebook обвалились сразу на 8,3%, сообщает Bloomberg. Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов и опустился на четвертое место в рейтинге миллиардеров.

По словам экспертов, соцсеть не понесет значительных потерь от ухода рекламодателей. Реклама на Facebook продается на автоматических аукционах, так что ушедшие компании просто заменят другие.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 29.06.20

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