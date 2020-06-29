В Новой Зеландии продают целый город

В Новой Зеландии продается населенный пункт под название Меллонсфолли Ранч. Владелец городка оценил его в 7,5 млн долларов. Об этом сообщает CNBC.

Город был построен в 2006 году энтузиастом, который взял за основу ковбойское поселение в штате Вайоминг (США). Владелец оборудовал несколько жилых домов, офис шерифа, кинотеатр и здание суда.

Дорога от Окленда до Меллонсфолли Ранч займет около шести часов на автомобиле. Также можно прилететь на вертолете.

Продавец отмечает, что в городе могут жить 22 человека. Покупатель также получит готовый бизнес по производству меда.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 29.06.20

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