Более 70 тысяч японцев оказались под угрозой оползней

В Японии более 70 тыс. жителей города Кагосима на острове Кюсю в Японии получили от властей рекомендации подготовиться к эвакуации. Поводом для экстренных мер стала угроза оползней. Угроза оползней нависла над регионом из-за обильных ливней. В первую очередь свои дома стали покидать пожилые и люди с ограниченными возможностями.

РБК напоминает, что прошлым летом японские власти эвакуировали почти 850 тыс. человек в трех префектурах острова Кюсю. Поводом, как и сегодня, стала угроза оползней.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.06.20

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