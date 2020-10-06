Великобритания, США и Нидерланды сформировали самую большую авианосную ударную группу

Великобритания, США и Нидерланды сформировали авианосную ударную группу – она стала крупнейшей в Европе за последние почти 20 лет.

Как передает сообщает пресс-служба британского Королевского флота, группу сформировали для совместных тренировок с партнерами по НАТО в Северном море – самых больших ежегодных учений Joint Warrior. Она состоит из 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных из трех стран.

Возглавляет группу британский авианосец HMS Queen Elizabeth.

В нее также входят натовские эсминцы HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

«Вместе с партнерами по НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах ... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника», – отмечает командующий группой Стив Мурхауз.

Отмечается, что еще 2 судна британского военно-морского флота – RFA Tideforce и RFA Fort Victoria – будут обеспечивать поставки топлива, продовольствия и боеприпасов, чтобы было возможно длительное пребывание ударной группы в открытом море.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.10.20

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