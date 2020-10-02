Трамп и его жена заразились коронавирусом

У президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи обнаружен коронавирус. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

По его словам, вечером в четверг он и его супруга получили положительные результаты теста на Covid-19. «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это вместе!», – написал Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что вместе с женой намерен уйти на самоизоляцию в ожидании результатов анализа ковид после того, как его советница Хоуп Хикс заболела коронавирусной инфекцией. По словам Трампа, он и его супруга проводили много времени с Хоуп.

Как отмечает Bloomberg, Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Также она была вместе с президентом на встрече с избирателями в Миннесоте.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и количеству смертей от Covid-19. На сегодняшних день в Соединенных Штатах подтверждено более 7,27 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 207,78 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Вашингтон, Наталья Петрова

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