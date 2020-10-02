В США еноты напали на журналистов в Белом доме

В администрации президента США представители СМИ подверглись нападению енотов. Об этом сообщила журналистка CBS News Паула Рид. Пользователи соцсетей пошутили, что животных подослал Дональд Трамп, который известен своей неприязнью к представителям прессы.

«Дух Пауни проник в Белый дом. Еноты напали на группу журналистов на Северной лужайке. Они потянули фотографа, а затем и корреспондента за штаны», – написала Рид в твиттере. На опубликованной фотографии видно, как несколько любопытных енотов пробрались к оборудованию.

На территории Белого дома давно обитают еноты, обычно они находятся под контролем служащих, которые следят за порядком.

Рид упомянула в своем сообщении Пауни не случайно. Это отсылка к популярному в США политически-сатирическому ситкому «Парки и зоны отдыха», где действие происходит в городе Пауни, кишащем енотами.

Инцидент в Белом доме вызвал большой интерес у пользователей соцсетей. Некоторые из них предположили, что енотов прислал сам президент США, который недолюбливает журналистов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.10.20

Мощь подводного флота РФ встревожила американцев. / Совет ЕС расширил санкции в отношении российских граждан и компаний, строивших Крымский мост. / ЕС утвердил санкционный список в отношении Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»