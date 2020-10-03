Армения заявила, что Азербайджан перешел в наступление в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе войска Азербайджана перешли в наступление.

Упорные бои идут на северном и южном направлениях, куда азербайджанцы стянули большие силы, сообщила в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. По ее словам, армянская сторона сдерживает атаки, нанося противнику большие потери.

В свою очередь, Азербайджан заявляет, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, зачистили территорию от противника и успешно продвигаются в намеченных направлениях.

Министерство обороны Азербайджана сообщает о потерях армянской стороной «значительного количества живой силы и военной техники противника». Но в Ереване это отрицают.

Баку, в свою очередь, не признает собственные потери: более 3 тысяч человек и сотни единиц техники, о которых сообщают в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Как уже сообщал «Новый День», обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом: Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями.

В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения. Сообщается о сотнях погибших и раненых с обеих сторон конфликта, а также о жертвах и раненых среди мирного населения. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Во время эскалации конфликта Турция и Украина объявили о поддержке Азербайджана.

Ереван, Игорь Юров

Ереван. Другие новости 03.10.20

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