Армения и Азербайджан обмениваются массированными артобстрелами в Нагорном Карабахе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня МИД Армении заявил, что карабахские города Степанакерт и Мартакерт подвергаются ударам артиллерии и авиации с азербайджанской стороны. При этом под обстрелом оказывают гражданские объекты.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана сообщает, что вооруженные силы Армении с территории Ханкенди (Степанакерт) ведут ракетный обстрел городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения.

По словам министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, это расширяет зону боевых действий.

Власти Армении утверждают, что не открывали огонь по Азербайджану с территории республики. Однако руководство непризнанного Карабаха ранее сообщало, что в ответ на обстрел Степанакерта нанесло удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже.

Как сообщают СМИ, только в Степанакерте зафиксировали серию новых взрывов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.10.20

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