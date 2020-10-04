В Минске облили из водомета силовиков, разгоняющих акцию протеста (ВИДЕО)

В Минске против протестующих применили водометы, один из них участники акции вывели из строя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках традиционной воскресной акции протеста нежелающих признавать Александра Лукашенко законным президентом около 100 тысяч человек двинулись от бульвар Шевченко к центру белорусской столицы.

На проспекте Победителей, в районе стелы «Минск – город-герой», на Немиге и в ряде других мест для разгона протестующих применили водометы.

На перекрестке Машерова и улицы Заславской несколько десятков человек подобрались к водомету сбоку, открыли отсек для канистр и вырвали несколько деталей.

После этого струя водомета ударила вверх, и вода полилась на силовиков.

Между тем, в Витебске сотрудники ОМОН применили против участников акции слезоточивый газ из баллончиков. А в Гродно задержали 13-девочку: она пришла на акцию протеста с отцом. Момент задержания зафиксировали на видео очевидцы. Пока несколько силовиков скручивали мужчину, еще двое заломили ребенку руки назад и волокли девочку по асфальту несколько десятков метров, пока ей не удалось встать на ноги.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Участники акций требуют пересмотра итогов президентских выборов, освобождения политзаключенных и расследования случаев применения насилия в отношении мирных демонстрантов.

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 04.10.20

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