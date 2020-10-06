У берегов Новой Шотландии поймали одну из самых больших в мире акул

Морская исследовательская организация Ocearch объявила, что она поймала, пометила и выпустила большую белую акулу длиной более 5 метров и весом 1600 кг у побережья Новой Шотландии. Руководитель экспедиции Крис Фишер объяснил, что этому экземпляру – самке – более 50 лет, и он является одним из крупнейших когда-либо пойманных в Северной Атлантике. «Она – очень старое создание, настоящая «королева океана», матриарх. На ее теле видны шрамы, зажившие раны и пятна, которые рассказывают всю историю ее жизни», – добавил Фишер.

Исследователи назвали акулу «Нукуми» в честь легендарного индейского деятеля Микмака.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.10.20

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