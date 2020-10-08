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Четверг, 8 октября 2020, 11:13 мск

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Конгессмены США ополчились против Amazon, Apple, Facebook и Google

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Влияние четырех крупнейших ИТ-компаний США – Amazon, Apple, Facebook и Google – представляет угрозу честным рыночным отношениям. Такое заключение сделали в Антимонопольном подкомитете Конгресса США.

Расследование показало, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, благодаря которой они заполучили несправедливые рыночные преимущества, пишет Business Insider. Конгрессмены называют компании монополиями и требуют более жесткого регулирования их деятельности.

Члены подкомитета считают необходимым введение новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.20

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Метки / США

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