Конгессмены США ополчились против Amazon, Apple, Facebook и Google

Влияние четырех крупнейших ИТ-компаний США – Amazon, Apple, Facebook и Google – представляет угрозу честным рыночным отношениям. Такое заключение сделали в Антимонопольном подкомитете Конгресса США.

Расследование показало, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, благодаря которой они заполучили несправедливые рыночные преимущества, пишет Business Insider. Конгрессмены называют компании монополиями и требуют более жесткого регулирования их деятельности.

Члены подкомитета считают необходимым введение новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.20

НАТО ведет широкомасштабные поиски российской подлодки в Средиземноморье. / Италия вводит тотальный масочный режим. / Лечение Трампа от коронавируса обошлось в сто тысяч долларов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»