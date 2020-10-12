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Понедельник, 12 октября 2020, 10:53 мск

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В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус

Фото: Pixabay

В США полиция задержала 11-летнего мальчика, который угнал школьный автобус и устроил гонки. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ребенок незаметно пробрался в автобус и смог его завести. Затем он полчаса ездил по всему городу, уходя от погони.

Отмечается, что остановить малолетнего угонщика пытались несколько патрульных машин. Задержать мальчика смогли только после того, как он врезался в газопровод и затем в дерево.

Школьника поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних по нескольким обвинениям. Полицейские утверждают, что он намеренно пытался врезаться, управляя школьным автобусом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.10.20

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