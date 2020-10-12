Изменение климата привело к удвоению количества стихийных бедствий на Земле

По данным ООН, с 2000 по 2019 год в мире было зарегистрировано 7 348 стихийных бедствий, что почти вдвое больше, чем с 1980 по 1999 год.

Причиной всему служат изменения климата – говорится в отчете Управления ООН по уменьшению опасности бедствий (UNSDIR).

«Covid-19, действительно, заставил правительства и широкую общественность осознать риски, которые нас окружают. Они видят, что если Covid-19 настолько ужасен, чрезвычайная ситуация с климатом может быть еще хуже», – заявила на пресс-конференции генеральный секретарь UNSDIR Мами Мизутори.

Стоимость стихийных бедствий с 2000 года оценивается как минимум в 3 триллиона долларов, но фактическая сумма выше, поскольку многие страны, особенно в Африке и Азии, не предоставляют информацию об экономических последствиях.

Самыми частыми бедствиями на Земле за последние двадцать лет стали наводнения, число которых увеличилось вдвое, и ураганы. ООН считает, что в ближайшее десятилетие самой большой проблемой будет жара и засуха.

В глобальном масштабе количество смертей на Земле от стихийных бедствий практически не увеличилось – 1,19 миллиона человек погибли за период с 1980-го по 1999 годы. В период с 2000 по 2019 годы погибло 1,23 миллиона человек.

Количество людей, пострадавших от стихийных бедствий, возросло с 3,25 млрд до 4 млрд человек.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.10.20

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