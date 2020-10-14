Во время дистанционки учитель случайно отправил школьникам порно

В Индонезии учитель во время онлайн-урока случайно отправил школьникам видео с порно. Оказалось, что педагог не умеет пользоваться мессенджерами.

Инцидент произошел на острове Бали, сообщает Coconuts Bali. Видео, предназначенное для взрослых, появилось в чате, где учитель начальных классов общался со школьниками. Дети пожаловались родителям.

После этого состоялась встреча с представителями школы, на которой учитель принес извинения и объяснил, что он ошибся и не знал, как удалить сообщение.

В комитете по вопросам образования установили, что порно было отправлено непреднамеренно. Других обвинений педагогу не предъявили. «Он просто не знает, как правильно обращаться с подобными технологиями», – заключили в ведомстве.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 14.10.20

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