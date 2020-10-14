В Афганистане 15 человек погибли при столкновении двух вертолетов

В Афганистане столкнулись два военных вертолета. По предварительным данным, погибли 15 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Авария произошла на юге провинции Гильменд. По данным телеканала, вертолеты перевозили сотрудников сил безопасности. Столкновение произошло, когда вертолеты высадили спецназовцев и приступили к транспортировке раненых.

Пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что ЧП произошло в районе Нава.

В Министерстве обороны Афганистана инфидент на данный момент не прокомментировали.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 14.10.20

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