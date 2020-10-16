В США на катере прогремел взрыв, есть пострадавшие

В американском штате Флорида на речном катере произошел взрыв и возник пожар. По последним данным, пострадали 13 человек.
Инцидент произошел на пирсе города Форт-Лодердейл. В этот момент на судне находился 21 человек. Когда прогремел взрыв, почти весь катер мгновенно объяло пламенем, люди бросились в воду.
Как сообщил командир батальона пожарной службы Стивен Голлан телеканалу WPLG Local 10, к моменту прибытия сотрудников экстренных служб, люди из рядом стоящих лодок уже вытаскивали пострадавших из реки.
В результате пострадали 13 человек, семеро были госпитализированы, в том числе двое в тяжелом состоянии. Остальные получили ожоги, порезы и ушибы.
Причины взрыва устанавливаются.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 16.10.20
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