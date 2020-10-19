В Чили протестующие сожгли две старинные церкви

В столице Чили – Сантьяго – во время протестов сожгли две старинные церкви. По данным El Mundo,протестующие устроили поджог в храме Сан-Франциско-де-Борха, который является одним из старейших соборов в стране. Также отмечается, что демонстранты уничтожили несколько икон, ворвавшись в храм.

Утром 19 октября митингующие сожгли ещё одну церковь, которая была построена в 1876 году. На кадрах видно, как охваченный огнём шпиль собора падает на землю.

Отметим, что акции протеста в Чили были вызваны повышением стоимости проезда в общественном транспорте. В 2019 году в ходе беспорядков на фоне повышения стоимости проезда в метро погибли порядка 30 человек. По оценкам властей, недавний митинг собрал около 25 тыс. человек. Для разгона протестующих использовали водомёты и слезоточивый газ.

Сантьяго, Иван Гридин

Сантьяго. Другие новости 19.10.20

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