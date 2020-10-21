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Среда, 21 октября 2020, 09:48 мск

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В США мужчина выстрелил в соседа, выступившего в поддержку Трампа

Фото: Pixabay

В Мэриленде мужчина выстрелил в своего соседа, который поддерживает президента США Дональда Трампа. Стрелка арестовали, ему грозит многолетнее заключение.

Нил Хоук со своим сыном проезжали мимо дома соседа, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM. На машине был натянут баннер в поддержку Трампа. Водитель посигналил.

Сосед обернулся, а затем наклонился, достал ружье и прицелился. «Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», – рассказал пострадавший телеканалу CBS News. Мужчина уточнил, что ранее он не встречался со своим соседом.

Стрелявшего арестовали, ему грозит до 100 лет тюремного заключения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 21.10.20

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Метки / США

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