В США мужчина выстрелил в соседа, выступившего в поддержку Трампа

В Мэриленде мужчина выстрелил в своего соседа, который поддерживает президента США Дональда Трампа. Стрелка арестовали, ему грозит многолетнее заключение.

Нил Хоук со своим сыном проезжали мимо дома соседа, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM. На машине был натянут баннер в поддержку Трампа. Водитель посигналил.

Сосед обернулся, а затем наклонился, достал ружье и прицелился. «Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», – рассказал пострадавший телеканалу CBS News. Мужчина уточнил, что ранее он не встречался со своим соседом.

Стрелявшего арестовали, ему грозит до 100 лет тюремного заключения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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