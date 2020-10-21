В Швейцарии хотят раздать всем гражданам по 7000 евро

В Швейцарии собирают подписи в поддержку инициативы «Helicopter Money Initiative». Если идею реализуют, каждый гражданин получит по 7500 швейцарских франков (около 7 тысяч евро). Об этом сообщает The Local.

Авторам инициативы необходимо собрать 100 тысяч подписей до 22 апреля 2022 года. Тогда вопрос вынесут на референдум. В случае успеха эта схема обойдется в 45 млрд швейцарских франков, так как выплаты получат все без исключения граждане, в том числе дети.

Деньги должны быть выданы Национальным банком Швейцарии менее чем через год после референдума и будут поступать из вновь напечатанных денег. Выплаты освободят от уплаты налогов.

Авторы идеи считают, что таким способом удастся подстегнуть экономику страны.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 21.10.20

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