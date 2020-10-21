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Среда, 21 октября 2020, 12:44 мск

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NYT сообщила о счете Дональда Трампа в одном из банков Китая

Фото: Reuters

У президента США Дональда Трампа имеется счет в одном из банков Китая наряду со счетами в Ирландии и Великобритании. Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что китайский счет не фигурировал в публичных финансовых отчетах Дональда Трампа, поскольку был на компанию Trump International Hotels Management LLC.

Из отчетов следует, что с 2013 по 2015 год компания заплатила в Китае $188,5 тыс. налогов. При этом название самого банка не указывается, как и не раскрывается объем средств, который мог пройти через счет в Китае.

Два других зарубежных счета Трампа принадлежат компаниям, управляющим полями для гольфа в Ирландии и Шотландии. Они ежегодно отчитываются о многомиллионных доходах.

Примечательно, что в 2019 году Трамп обвинял своего соперника на президентских выборах демократа Джо Байдена в финансовых связях с Китаем и призывал расследовать это дело.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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