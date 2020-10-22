В Таиланде при взрыве газа пострадали десятки человек

В Таиланде произошел взрыв во время проведения строительных работ. По предварительным данным, три человека пострадали, около 30 получили различные ранения. Об этом сообщает The Reporters.

Инцидент произошел в провинции Самутпракан, в районе индустриального парка «Азия Суваннапхум». Предположительно, при проведении строительных работ экскаватор задел газопровод. Произошел взрыв с последующим возгоранием.

Три человека от полученных травм скончались, еще 30 пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что работы не экскаваторе проводились без необходимых разрешений.

Бангкок, Зоя Осколкова

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