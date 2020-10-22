В Южной Корее 13 человек умерли после прививки от гриппа

В Южной Корее 13 человек скончались после прививки от гриппа. Первой жертвой стал 17-летний подросток, он умер через два дня после вакцинации, передает BBC. Остальные погибшие – пожилые люди с хроническими заболеваниями, восемь из них старше 70 лет. Власти страны уже начали расследование беспрецедентного случая.

Глава комиссии по расследованию профессор Ким Чжун Кон сообщил, что результаты вскрытия тел умерших и проведенные анализы пока говорят об отсутствии связи между смертями и вакциной. Сейчас медики ждут результаты проверки умерших пациентов на коронавирус. Между тем корейская ассоциация медиков призвала приостановить вакцинацию до выяснения всех обстоятельства произошедшего и обеспечения полной безопасности вакцинации.

Министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нын Ху в попытке успокоить население пообещал, что специалисты тщательно проверят весь процесс, начиная от производства вакцины до транспортировки препарата до медучреждений и хранении.

Всего в Южной Корее планируется привить от гриппа 19 млн человек, провакционированы уже 13 млн из них. Стоит отметить, что этой осенью бесплатная вакцинация от гриппа в стране приостанавливалась на три недели после того, как выяснилось, что около 5 млн доз препарата хранились не в холодильниках, а при комнатной температуре. Данная партия была отозвана. Известно, что никто из умерших такой вакцины не получил.

Сеул, Наталья Петрова

Сеул. Другие новости 22.10.20

В Лондоне мужчина залез на Биг-Бен из-за карантинных мер. / Google Chrome уличили в слежке за пользователями. / Россия предоставила Эдварду Сноудену бессрочный вид на жительство. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»