В Ла-Манше нигерийцы пытались захватить танкер

В Ла-Манше британские военные взяли на абордаж танкер, экипаж которого обратился за помощью. Оказалось, что безбилетные пассажиры пытались захватить судно.

Инцидент произошел на нефтяном танкере Nave Andromeda, находившемся у побережья острова Уайт на юге Великобритании, сообщает Минобороны страны. Экипаж судна сообщил об угрозах со стороны нескольких людей, находившихся на борту.

«Вооруженные силы взяли корабль под контроль, семеро человек задержаны. Расследование полиции продолжается. По первоначальным данным, экипаж находится в безопасности и не пострадал»,– говорится в сообщении Минобороны Великобритании в твиттере.

Танкер Nave Andromeda вышел из Лагоса (Нигерия) и должен был прибыть в английский порт Саутгемптон. По пути выяснилось, что на судне оказались несколько нигерийцев, которые попытались взять танкер под свой контроль.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 26.10.20

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