Израиль откроет школы для младшеклассников

На следующей неделе в Израиле снова откроются школы, но пустят в них далеко не всех. К очным занятиям приглашаются ученики 1-4 классов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что занятия будут проводиться с ограничениями, чтобы предотвратить повторное волну коронавируса. Количество учеников в классах будет ограничено, учеба будет идти через день.

Эксперты в области здравоохранения считают, что возобновление работы школьной системы после первой блокировки было одним из ключевых факторов быстрого роста заболеваемости в минувшее лето.

В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 559 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с рекордными 9000 случаев заболевания за один день меньше, чем месяц назад.

Но Нетаньяху предупредил общественность не расслабляться и пригрозил ужесточить меры пресечения в отношении любого, кто нарушает ограничения.

«Я считаю, что штрафы должны быть увеличены и что необходимо принять решительные меры против тех, кто нарушает директивы, будь то свадьбы, массовые мероприятия или что-то еще, что вызывает массовое заражение», – отметил премьер.

Иерусалим, Елена Васильева

Иерусалим. Другие новости 26.10.20

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