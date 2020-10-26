В ООН заявили о росте организованной преступности в мире на фоне пандемии

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали заявила, что в мире во время пандемии коронавируса «расцвела» организованная преступность. У мафии есть деньги, чтобы проникать на рынки и расширять свою сеть.

«Организованная преступность определенно «расцвела» и, как ожидается, будет на подъеме. По ряду причин. У организованной преступности и преступников есть ресурсы, у них есть деньги, у них есть ликвидные средства, необходимые для проникновения в большое количество областей и секторов»,– рассказала Вали в интервью РИА «Новости».

Преступники могут использовать для своих целей меры по стимулированию экономики разных стран, а также проникать на рынки и с помощью коррупции извлекать прибыль из средств, которые выделяются правительствами на фоне пандемии.

Кроме того, Вали сообщила о росте употребления марихуаны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в период с мая по июнь. В то же время популярность кокаина и экстази снизилась, подчеркнула представитель ООН.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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