У берегов Австралии обнаружили гигантский коралловый небоскреб

Ученые обнаружили коралловую башню неподалеку от берега Австралии. Риф выше Эйфелевой башни на 324 метра. Об этом сообщает The Daily Mail.

Коралловое образование располагается у австралийского острова Кейп-Йорка. Риф имеет форму конуса: ширина у основания составляет 1,5 километров, а у вершины – 40 метров.

По словам специалистов, гигантские размеры рифа обусловлены тем, что на нем растут кораллы нескольких поколений. Первые крепятся к морским скалам, а следующие на скелеты своих предшественников. Это первое подобное образование, найденное за последние 120 лет.

Коралловый небоскреб входит в систему из семи рифов, большинство из которых были обнаружены еще в конце XIX века. Один из них является самым крупным в мире местом гнездования зеленых морских черепах.

Мельбурн, Зоя Осколкова

Мельбурн. Другие новости 27.10.20

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