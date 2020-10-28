Жертвами тайфуна на Филиппинах стали девять человек

На филиппинских островах прошел тайфун «Молаве». По последним данным, девять человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. Власти оценивают ущерб.

Стихийное бедствие обрушилось на регионы Калабарсон, Мимаропа, Западные и Центральные Висайи, сообщили в совете республики по чрезвычайным ситуациям. Наибольший ущерб тайфун нанес сельскому хозяйству и инфраструктуре.

Жертвами стихии стали девять человек, еще шесть получили различные травмы, передает РИА «Новости». Поиски троих продолжаются.

Предварительно, филиппинские власти оценили ущерб в 9 млн долларов. Отмечается, что в общей сложности от тайфуна пострадали почти 50 тысяч семей.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 28.10.20

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