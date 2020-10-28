Британские подростки заработали тысячи фунтов на древних монетах

В Великобритании два подростка нашли древние монеты и заработали тысячи фунтов стерлингов после их продажи на аукционе. Об этом сообщает The Mirror.

15-летний Рис Пикеринг обыскивал полях в графстве Норфолк и с помощью металлоискателя обнаружил серебряный пенни короля Гарольда II Годвинсона, датированный 1066 годом.

Примерно в это же время другой подросток из графства Эссекс нашел серебряный пенни Генриха I. Найденная им монета датируется 1106 годом.

Обе монеты были проданы аукционным домом Hansons за четыре и три тысячи фунтов стерлингов соответственно.

«Мы довольны такими результатами и рады за мальчиков. Это две исключительные находки, которые заслуживали удачных торгов. Я сам люблю бродить с металлоискателем и знаю, как волнительно делать такие находки», – прокомментировал эксперт аукционного дома Адам Стейплс.

Лондон, Зоя Осколкова

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