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Понедельник, 2 ноября 2020, 10:52 мск

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В Канаде ночью сгорели две церкви

twitter.com/OPP_WR

В канадской провинции Онтарио ночью сгорели две христианские церкви, расположенные неподалеку друг от друга. Следователи не исключают намеренный поджог.

Как сообщает телеканал CBC, пожар произошел на юго-западе Онтарио. Сначала поступило сообщение о возгорании объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок.

Через несколько часов стало известно, что огнем было охвачено и здание Англиканской церкви святого Андрея, расположенной в семи километрах от первого пожара.

Представитель местной полиции Кевин Хоу сообщил о начале расследования причин возгорания. «Очень подозрительно, что две церкви загорелись в непосредственной близости друг от друга, примерно в одно и то же время», – отметил Хоу. Следователи не исключают, что кто-то намеренно совершил пожог.

Оттава, Зоя Осколкова

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