В Индии врач купил джинна за семь миллионов

Житель Индии приобрел «лампу Аладдина» за 7 млн рупий (около 7,4 млн рублей). Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Мошенникам удалось убедить врача из штата Уттар-Прадеш в том, что у них есть настоящий джинн. Мужчина, который изображал из себя оккультиста, устроил целое представление, чтобы обмануть доверчивого покупателя.

Аферисты заявили, что забрать волшебный предмет бесплатно нельзя, джинн рассердится и навредит владельцу. Тогда врач перевел деньги и взял лампу. Очень скоро он убедился, что никакой магии нет, а его обманули.

Как сообщают местные СМИ, несколько дней спустя полиция задержала двоих мужчин. Предполагается, что один из них изображал джинна, чтобы убедить своих жертв расстаться с деньгами. Полицейские считают, что мошенники обманули таким образом не одну семью.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 02.11.20

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