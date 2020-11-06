В Мексике в контейнерах для кур нашли части тел подростков

В центре Мехико задержали мужчину, которые перевозил контейнеры, предназначенные для хранения птицы. В ящиках обнаружили части тел детей. Об этом сообщает El Universal.

Полицейские встретили на улице мужчину, который заметно нервничал. Он разгружал контейнеры ранним утром и уронил два из них. В ящиках были полиэтиленовые мешки, один из которых порвался.

Полицейские разглядели в пакете части человеческого тела. Мужчина заявил, что не знал о содержимом контейнеров. Ему заплатили за утилизацию мешков.

По версии следователей, найденные останки могут быть связаны с делом о пропаже подростков 12 и 14 лет. Дети исчезли за несколько дней до обнаружения расчлененных тел.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 06.11.20

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