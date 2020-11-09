Огромный горящий шар в ночном небе: в Ливане упал метеорит (ВИДЕО)

Яркий метеорит упал в провинции Аккар на севере Ливана.

Очевидцы выложили в интернет видео с горящим небесным телом в небе над населенным пунктом местности Аль-Талил. На ролике видно, как огромный огненный шар пересекает ночное небо и с приближением к земле постепенно гаснет.

Метеорит упал на севере Ливана

Метеорит в итоге упал на сельскохозяйственные посадки и спровоцировал крупный пожар.

По словам ливанского астрофизика Сирины Нехме, падение небесного тела, скорее всего, связано с метеорным потоком Леониды, сообщает издание libnanews.com. Он достигнет своего пика к 16 ноября и знаменит сильными метеорными дождями.

Бейрут, Наталье Петрова

Бейрут. Другие новости 09.11.20

Президент Сербии поздравил с победой на выборах в США Джо Байдена. / Байден намерен ввести в США обязательный масочный режим. / В Южной Корее задержаны два человека за угрозы посольству Франции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»