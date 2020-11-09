Во Франции нашли письмо, потерянное почтовым голубем более 100 лет назад

Во Франции случайно нашли письмо, которое потерял почтовый голубь в 1910 году. Послание расшифровали и выставили в музее-мемориале битвы при перевале Ленж. Об этом сообщает France Press.

Письмо в алюминиевой капсуле обнаружили жители коммуны Ингерсайм. Они передали находку в музей. Несмотря на то, что текст записки хорошо сохранился, его сложно понять из-за готического шрифта.

Эксперты установили, что письмо было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось маневров в регионе Эльзаса, входившего тогда в состав Германской империи. Послание, по всей видимости, потерял почтовый голубь.

В настоящее время экспонат выставлен в мемориале в специальной герметичной витрине. Рядом поставили манекен, который изображает прусского офицера, служившего в том же полку, что и автор письма.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 10.11.20

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