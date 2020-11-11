В Индии жених и невеста утонули во время фотосессии

В Индии жених с невестой трагически погибли во время фотосессии. Об этом сообщает местное издание Kaumudi Online.
Молодой человек и девушка проводили съемку перед свадьбой на реке Кавери. Жених и невеста со своими семьями отправились на лодках, чтобы изобразить сцену из фильма «Титаник».
Внезапно пошел сильный дождь, лодка перевернулась, молодые люди оказались в воде. На глазах родственников жених и невеста утонули.
Полиция проводит расследование произошедшего. Отмечается, что свадебная церемония должна была пройти 22 ноября.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
Нью-Дели. Другие новости 11.11.20
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