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Среда, 11 ноября 2020, 11:19 мск

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В Индии жених и невеста утонули во время фотосессии

Фото: Pixabay

В Индии жених с невестой трагически погибли во время фотосессии. Об этом сообщает местное издание Kaumudi Online.

Молодой человек и девушка проводили съемку перед свадьбой на реке Кавери. Жених и невеста со своими семьями отправились на лодках, чтобы изобразить сцену из фильма «Титаник».

Внезапно пошел сильный дождь, лодка перевернулась, молодые люди оказались в воде. На глазах родственников жених и невеста утонули.

Полиция проводит расследование произошедшего. Отмечается, что свадебная церемония должна была пройти 22 ноября.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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