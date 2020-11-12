В Турции запретили курение на улицах из-за Covid-19

В Турции с 12 ноября вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта.

Такое решение приняло МВД страны на фоне роста заболеваемости Covid-19 в расчете на то, что люди перестанут снимать защитные маски или опускать их с лица при нахождении в общественных местах.

В министерстве подчеркнули, что очень важно в условиях роста числа заражений обеспечить непрерывность использования масок.

В Турции с начала пандемии зарегистрировано более 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались около 11 тыс. человек. В последние дни в стране рекордные суточные максимумы заболевших. Накануне в Турции выявлено более 2,6 тыс. случаев заражения Covid-19.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 12.11.20

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