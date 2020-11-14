Экс-главу Службы нацбезопасности Армении обвинили в подготовке убийства премьер-министра

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали бывшего руководителя ведомства Артура Ванецяна. Его обвиняют в соучастии в организации массовых беспорядков, подготовке к захвату государственной власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Адвокат Ванецяна Лусине Саакян заявила, что это неприкрытое политическое преследование: «Лишь яркое воображение могло заставить власти додуматься до предъявления обвинения в подготовке захвата власти и подготовке убийства Пашиняна». Она напомнила, что «Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.11.20

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